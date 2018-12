Das von vielen Spielern wohl am sehnlichsten erwartete Feature ist nun endlich Teil von Pokémon Go. Ab sofort könnt ihr eure Pokémon gegen andere Trainer in den Kampf schicken. Einzige Anforderung: Ihr müsst mindestens Level 10 erreicht haben.

Bereits seit der Veröffentlichung von Pokémon Go äußerten Fans des Augmented Reality-Spiels ihren Wunsch nach PvP-Kämpfen. Ende November folgte schließlich die offizielle Ankündigung seitens des Entwicklerstudios Niantic Labs und mit dem heutigen Tag hat die Wartezeit endlich ein Ende. Ab sofort könnt ihr euch mit anderen Spielern duellieren!

Wie die Entwickler kürzlich via Twitter bekanntgegeben haben, müsst ihr jedoch mindestens Level 10 erreicht haben, um PvP-Kämpfe auszutragen:

Attention: Level 10 will be the lowest level of Trainers that can access this feature. For Trainers levels 10 and below, we encourage you to keep catching Pokémon and exploring the world of Pokémon GO! We have no doubt that you’ll be a level 10 Trainer in no time!