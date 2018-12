Rockstar Games veröffentlichte kürzlich für Grand Theft Auto 5 das neue Update Arena War. Mit sieben neuen Modi könnt ihr euch spannende Duelle mit eurer aufgemotzten Karre in einer Arena liefern. Wir haben uns das mal etwas genauer angesehen.

Achtung, Kollisions-Gefahr! Das ist der Trailer zu Arena-War:

Nachdem Rockstar den Online-Modus von Read Dead Redemption 2 veröffentlichte, fragten sich viele, wie es mit GTA Online nun weitergeht. Doch die Spieler können seit dem 11. Dezember beruhigt aufatmen. Das Update Arena War bringt jede Menge kostenloser Neuerungen, in die ihr unbedingt hineinschauen solltet!

Arena War spielt komplett in der Maze Bank Arena, die sich in der Innenstadt von Los Santos befindet. In sieben spannenden Modi tretet ihr gegen andere Spieler an. Dabei wird jeder Modus von einer anderen InGame-Persönlichkeit kommentiert.

Die Karren sehen beeindruckend aus.

In jedem Modus habt ihr nur ein Leben. Das bedeutet, wenn euer Auto explodiert, müsst ihr warten, bis die nächste Runde beginnt. Damit gestorbene Spieler nicht einfach abhauen, hat sich Rockstar etwas Besonderes ausgedacht: Nach eurem Tod gelangt ihr in eine besondere Beobachtungs-Lounge, den VIP-Bereich, in dem ihr Drinks bestellen, am Glücksrad drehen oder die anderen Spieler durch ein Teleskop oder Drohnen beobachten könnt.

In manchen Modi könnt ihr die anderen Spieler zudem mit ferngesteuerten Autos oder Waffen sabotieren. Damit vergeht die Zeit zur nächsten Runde wie im Flug!

Wir erklären euch die sieben verschiedenen Modi:

Carnage Hier gibt’s keine Gnade. Ihr könnt eure Autos, Motorräder oder Trucks mit allerlei Waffen aufmotzen, um die maximale Zerstörungskraft zu erlangen. Sieger ist, wer als letztes steht.

Flag War Dieser Modus folgt dem klassischen „Fang die Flagge“-Prinzip, nur mit Autos. Zwei Teams treten gegeneinander an, welche die Flagge des gegnerischen Teams fangen und in ihr eigenes Gebiet bringen sollen. Wreck it 15 schnelle Runden warten auf euch, doch wenn ihr fair spielt, werdet ihr hier definitiv nicht als erster durchs Ziel fahren. Nutzt eure Möglichkeiten und sticht eure Gegner durch Fallen und Hindernisse gekonnt aus.

Tag Team Zu zweit spielt ihr gegen ein anderes Zweier-Team. Dabei befindet sich ein Spieler in der Arena, während einer in einem Beobachtungsraum sitzt und versucht, seinem Kollegen zu helfen, indem er den Kontrahenten mit allerlei Waffen und Fallen zusetzt. Games Masters Ein Team muss zahlreiche Checkpoints sammeln, während das andere Team in der Beobachtunsg-Box sitzt und versucht, diese davon abzuhalten. Nach jeder Runde wechselt ihr die Seiten.

Here comes the Monsters Trucks können sehr gefährlich sein, vor allem für euch! Ihr fahrt um euer Leben, während riesige Trucks versuchen, euch zu zerstören. Der letzte Überlebende gewinnt. Hot Bomb Achtung, hier wird es hoch explosiv! Mit eurem Auto müsst ihr versuchen, eine bald explodierende Bombe an eure Mitspieler abzugeben, bevor sie hoch geht.

Während all diese Modi kostenlos für euch erhältlich sind, müsst ihr einiges an InGame-Währung investieren, um einem Arena Workshop beizuwohnen und den Karrieremodus für Arena War freizuschalten. Ihr könnt zahlreiche Erfahrungspunkte freischalten und Trophäen sammeln.

Diese beiden Shirts könnt ihr für kurze Zeit erhalten.

Je weiter ihr in der Arena spielt, desto mehr Gegenstände könnt ihr freischalten. Zudem bekommt jeder Spieler, der sich nun bis zum 17. Dezember bei GTA-Online einloggt, zwei besondere T-Shirts als Geschenk. Schaut also vorbei!

Je mehr Spieler bei den verschiedenen Challenges teilnehmen, desto mehr Spaß dürft ihr erwarten. Werdet ihr das neue Update zum Anlass nehmen, mal wieder in GTA Online hineinzuschauen? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!