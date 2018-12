Vor Kurzem wurde der erste Teaser der geplanten "Life Action"-Verfilmung von Sonic the Hedgehog veröffentlicht. Obwohl darauf nur die Silhouette des blauen Igels zu erkennen ist, scheint sich die Filmversion stark von dem Design aus den Videospielen zu unterscheiden. Ein nun entdecktes Plakat soll angeblich zeigen, wie der Film-Sonic tatsächlich aussieht.

Das letzte Abenteuer des blauen Igels, Sonic Forces, war eine ziemliche Enttäuschung. Hoffentlich ist es beim Film nicht genau so:

Das via Twitter veröffentlichte Plakat zeigt die angebliche Filmversion von Sonic sehr detailliert und lässt vermuten wie dieser in der fertigen Produktion tatsächlich aussehen könnte, denn final ist das Design des Plakats in keinem Fall:

"Gerücht: Schaut euch dieses interne Poster des #SonicMovie an, das bereits vor einem Jahr entstanden ist. Hier wurde auch ein Blatt mit möglichen Kandidaten für die Rollen von Sonic und Officer Tom gezeigt, das vermutlich vor der Unterzeichnung von Marsden und Schwartz angenommen wurde. Entwicklung. #SonicNews"

Da das Plakat aus einem frühen Stadium der Filmproduktion stammt, können durchaus noch Änderungen am Design vorgenommen werden. Auch Chris Pratt, welcher ursprünglich in der Auswahl für eine Rolle im Film stand und auf einer Liste mit der (möglichen) Besetzung angegeben ist, wird nicht an dem Projekt mitwirken.

Auch wenn die Plakatversion von Sonic diverse Ähnlichkeiten, mit der aus dem Teaser bekannten Silhouette aufweist - etwa die Turnschuhe oder das blaue Fell - so zeigen sich dennoch einige bedeutende Unterschiede: Der Sonic auf dem Teaser-Foto wirkt deutlich dünner und muskulöser als auf dem nun veröffentlichten Plakat.

Ob das Design von Sonic also bereits leichte Änderungen erfahren hat, bleibt abzuwarten. Offenbar gibt es jedoch keine Möglichkeit das SEGA-Maskottchen in einer Realverfilmung originalgetreu darzustellen. So erklärte der Produzent des Films, Tim Miller, dass er Sonic einen Pelz gab, um ihn der Realität anzupassen. Augen und Körperproportionen fielen ebenfalls diesen Anpassungen "zum Opfer".

Was denkt ihr über das Filmplakat? Gefällt euch die ursprünglich geplante Sonic-Darstellung oder hofft ihr vielleicht auf Änderungen am Design?