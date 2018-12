Mit Ashen erschien am 7. Dezember ein Action-Rollenspiel für Xbox One und PC, das aufgrund seiner Spielmechaniken vor allem an From Softwares Dark Souls erinnert. Doch beweist es genug Eigenständigkeit, um auch Kritiker überzeugen zu können? Allem Anschein nach ja, denn auf Metacritic erreicht das Souls-like eine Gesamtbewertung von 84 Prozent.

Das erwartet euch in Ashen:

SomosXbox lobt das Spiel über den grünen Klee und vergibt damit satte 90 Prozent:

"Ashen ist eines dieser Independent-Edelsteine, die von Zeit zu Zeit zu uns kommen, um ein Segment der Videospielindustrie zu schätzen, das seit einigen Jahren sein besonderes goldenes Zeitalter erlebt. Seine beeindrucktende visuelle Präsentation und vor allem die Spieltiefe seiner Rollenspiel-Mechaniken und seiner anspruchsvollen Kämpfe liefern genug Gründe für Ashen, um eine Referenz des Genres im Independent-Bereich und eines der besten Spiele in diesem letzten Abschnitt des Jahres 2018 zu sein".

Auch GameSpot zeigt sich vollends von Ashen überzeugt und wertet ebenfalls mit 90 Prozent:

"Die von euch geschmiedeten Beziehugen definieren eure Abenteuer in Ashen, und euren neuen Freunden zu helfen ist ein starker Motivator, der euch durch die wunderschöne Spielwelt vorantreibt"

GameCrate lässt 80 Punkte springen und kann das Rollenspiel an die Zielgruppe empfehlen:

"Ashen ist einzigartig darin, sich großzügig am "Souls-like"-Gerne zu bedienen, aber sich nicht dazu verpflichtet zu fühlen. Es ist klar, dass [Entwicklerstudio] A44 genauso viel von The Legend of Zelda und noch mehr von Nischen-Adventures, wie Shadow of the Colossus, beeinflusst wurde, wie von From Softwares ertragreicher 'Souls'-Trilogie. Adventure-Fans und 'Dark Souls'-Fans wollen das, was Ashen bietet, keinesfalls verpassen".

Zuletzt zeigt sich auch Metro GameCentral mit einer Vergabe von 80 Prozent von Ashen überzeugt:

"Eine inspirierte Annäherung an Koop und NPCs, die sich einfach als einen weiteren 'Dark Souls'-Klon herausstellen hätte können, verwandelt sich in eines der interessantesten Action-Adventures der Saison".

Ashen scheint nicht nur ein ordentliches Action-Rollenspiel geworden zu sein, es ist auch Teil vom Xbox Game Pass und kann damit, mitsamt dutzenden weiteren Videospielen, für etwa 10 Euro monatlich von "Xbox One"-Besitzern heruntergeladen und gespielt werden. Was haltet ihr von Ashen? Teilt uns doch eure Meinung zum Souls-like in den Kommentaren mit!