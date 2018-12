Der Humble Store möchte euch das dritte Adventswochenende versüßen und beschenkt euch deswegen mit dem Spiele Lego - Der Hobbit. Was ihr machen müsst, um einen gratis Steam-Key dafür abzustauben ist ganz einfach.

Lego - Der Hobbit: Ein erster Eindruck aus dem Ankündigungs-Trailer:

Noch bis morgen, dem 15. Dezember um 19:00 Uhr, läuft die Aktion. Um daran teilzunehmen und das Spiel Lego - Der Hobbit zu bekommen, benötigt ihr lediglich einen "Humble Bundle"- und Steam-Account. Wenn ihr jetzt den Humble Bundle Newsletter abonniert, erhaltet ihr dadurch automatisch einen Steam-Key für das Spiel.

Solltet ihr den Newsletter bereits abonniert haben, ist das auch kein Problem. Den Steam-Key könnt ihr über den obigen Link trotzdem erhalten. Wenn ihr euch noch nicht sicher seid, ob Lego - Der Hobbit wirklich etwas für euch ist, dann informiert euch dazu doch einfach in unserem Test.

Humble Bundle verschenkt immer mal wieder Spiele, es lohnt sich also ein Auge auf den Store zu werfen. Werdet ihr euch Lego - Der Hobbit holen oder spricht euch das Spiel so gar nicht an? Verratet es uns in den Kommentaren!