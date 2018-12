Final Fantasy 10: Schöpfer zeigt, wie Yuna und Tidus heute aussehen würden

Square Enix hielt gestern einen NT-Community-Broadcast ab. Im Rahmen des Formats bekamen die "Final Fantasy"-Fans die Illustration „Later Years of Tidus & Yuna“ von Tetsuya Nomura zusehen, obendrein wurden einige Diskussionen mit den Entwicklern über ein mögliches Final Fantasy X-3 geführt.

Zuletzt hat sich der Behemoth aus Final Fantasy in das Universum von Monster Hunter World "verirrt":

Während der Sendung erkundigte sich die Schauspielerin Marika Kouno, ob für das von ihr geliebte Final Fantasy X noch abseits von Final Fantasy X-2 eine Fortsetzung, DLC oder dergleichen gibt. Dies berichteten die Kollegen von siliconera.com. Offenbar sei dies auch das Bestreben einiger "Final Fantasy"-Anhänger. Wie Yoshinori Kitase erklärte, sei der letzte veröffentlichte Inhalt bezüglich Final Fantasy X im Voice-Drama für das HD Remaster aufgezeichnet. Schnell sei der Wunsch nach einem Final Fantasy X-3 laut geworden, dies sei jedoch daran gescheitert, dass viele Square Enix Mitarbeiter derzeit in andere Projekte eingebunden waren.

Takeo Kujiraoka, Dissidia Final Fantasy Director, erklärte ebenfalls im Rahmen der Show, dass es einige Anfragen gegeben habe die Illustration der späteren Jahre von Tidus & Yuna in Kostüme zu verwandeln. In einem Gespräch mit Tetsuya Nomura, welcher die Illustration für das Voice-Drama machte, die in die Final Fantasy 30th Anniversary Exhibition aufgenommen wurde, ergab sich, dass Nomura ebenfalls bestrebt sei an einem "X-3"-Teil zu arbeiten und wies dem Projekt eine größere Priorität als den Kostümen zu. Abschließende Worte ließ Yoshinori Kitase verlauten: "Momentan hoffe ich, dass Fans diese Illustration betrachten können und sich dann fragen: 'Ich frage mich, was in Final Fantasy X-3 passieren würde.'"

Was glaubt ihr wie die Handlung von Final Fantasy X-3 aussehen könnte? Und was haltet ihr von der Illustration der Spätjahre von Tidus & Yuna? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!