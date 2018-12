Ihr wolltet euch schon immer mal einen kleinen Rückblick eurer bisherigen PS4-Zockerkarriere ansehen? Das ist nun kein Problem mehr: Sony bietet euch die Möglichkeit, mit Hilfe von "My PS4 Life" einen kurzen Clip erstellen zu lassen, der eure größten Videospielmomente der letzten 5 Jahre zusammenfasst. Doch wie funktioniert das Ganze genau?

Noch mehr PS-Vergangenheit - Das ist die PlayStation Classic Mini:

Mit "My PS4 Life" könnt ihr euch ab sofort ein Video erstellen lassen, welches eure größten Erlebnisse auf der PlayStation 4 zusammenfasst. Ihr erfahrt in dem personalisierten Video beispielsweise, welche Spiele ihr in den vergangenen fünf Jahren auf eurer Konsole gezockt habt und welche Tröphäen ihr dabei erringen konntet. Sony verspricht euch "ein einzigartiges Video über [euer] ganz persönliches PS4 Life".

Für die Erstellung des Videos müsst ihr euch etwas gedulden. Wie der offiziellen PlayStation-Website zu entnehmen ist, dauert der ganze Vorgang wohl mehrere Minuten. Zudem bekommt ihr das Video innerhalb von 24 Stunden zusätzlich an die E-Mail-Adresse eurer PSN-ID gesendet.

Um das Video erstellen zu lassen, müsst ihr einfach die Marketing E-Mails von Sony abonnieren - der Newsletter lässt sich nach dem Erstellen des Videos auch einfach wieder abbestellen. Sony hält dazu an, im Anschluss eure Gaming-Erlebnisse unter dem Hashtag #MyPS4Life in den sozialen Netzwerken teilen.

Habt ihr den Service bereits genutzt und eure individuelle Zocker-Historie erstellen lassen? Wenn ja, dann schreibt uns doch gerne eure Highlights in die Kommentare. Wir sind neugierig darauf, davon zu lesen.