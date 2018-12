Heroes of the Storm: Blizzard verkleinert Entwicklerteam und streicht E-Sport-Events

Den ganz großen Erfolg konnte Blizzards MOBA-Versuch Heroes of the Storm nie feiern. Nun zieht das Unternehmen daraus Konsequenzen und kündigt ganz offiziell an, dass das zuständige Entwicklerteam ab 2019 verkleinert wird. Eingestellt wird das Multiplayer-Spiel jedoch nicht.

Laut Blizzard werden die abgezogenen Entwickler bei anderen Projekten benötigt, die aktuell noch unangekündigt sind. Dies bedeutet wiederum, dass der Updatesupport für Heroes of the Storm ab dem kommenden Jahr zwangsläufig etwas geringer ausfallen wird.

Nichtsdestotrotz soll das MOBA weiterhin mit neuen Inhalten, darunter frische Helden und thematischen Events, versorgt werden. Konkret ins Detail geht Blizzard in seiner Ankündigung aber nicht und lässt stattdessen noch eine weitere Hiobsbotschaft für die Community zurück.

Mit Heroes of the Dorm und der Heroes Global Championship werden die beiden großen E-Sports-Event rund um Heroes of the Storm komplett gestrichen. "Letztendlich denken wir, dass dies die richtige Entscheidung ist, anstatt in einer Weise weiterzumachen, die den Standard nicht erfüllen würde, den die Spieler und Fans erwarten", so Blizzard abschließend.

Trotz der einschneidenden Änderungen möchte Blizzard Heroes of the Storm nicht abschalten. Das Spiel soll hingegen für ein "langfristiges Bestehen" aufgestellt werden. Hierzu lässt der Konzern aber ebenso viele Fragen unbeantwortet.