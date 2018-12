Peinlich: Spieleentwickler gestehen ihre "größten Verbrechen"

Steve Gaynor, Mitbegründer von Fullbright, welche unter anderem für Gone Home verantwortlich zeichnen, bat Entwickler via Twitter, ihre peinlichsten Entwicklungsverbrechen mit ihm zu teilen. Die Reaktionen aus der Branche sind interessant und aberwitzig zugleich.

Fable 2 ist schon alt, doch es birgt noch immer Geheimnisse, wie sich nun zeigt

Jake Rodkin beispielsweise arbeitete unter anderem am Adventure-Spiel Firewatch und teilte dieses Geheimnis über das Spiel:

In Firewatch free roam mode I wanted the time of day to change constantly, but we didn’t write our system like that. It was only written to respond to Henry’s position in triggers. So in free roam there’s a water wheel of triggers attached to Henry that slowly rotate through him. — Jake Rodkin (@ja2ke) 15. Dezember 2018

Ich wollte, dass im Free-Roam-Modus die Tageszeit permanent wechselt. Wir hatten das System allerdings nicht so geschaffen, es reagierte nur auf bestimmte Positionsauslöser, die Henry erreichte. Somit gibt es im Free-Roam ein Wasserrad an Triggern, die langsam durch Henry rotieren.

Emily Grace Buck, ehemalige Mitarbeiterin bei Telltale, trägt eine Geschichte zu einem "The Walking Dead"-Spiel bei, die ihr offensichtlich peinlich ist:

There’s a twelve line conversation in The Walking Dead: Michonne that I pieced together with cut recorded lines from other scenes to try and fix a plot hole — Emily Grace Buck 🇪🇸 (@emilybuckshot) 15. Dezember 2018

In The Walking Dead – Michonne gibt es eine Unterhaltung bestehend aus zwölf Zeilen, die ich aus Aufnahmen anderer Szenen zusammenstückelte, um eine Logiklücke zu reparieren.

Der Entwickler Glen Watts arbeitete in der Vergangenheit am Rollenspiel Fable 2. Er berichtet von einem lustigen Fehler, der bis zuletzt im Spiel geblieben ist:

The dog in fable 2 can’t turn on the spot (lacked the animations for it), so sometimes the AI get stuck running in a small circle trying to get to a goal it can’t ever reach. We gave up trying to fix it because ‘dogs do that’. No one in QA ever filed a bug for it. — Glen Watts (@MrFlabyo) 15. Dezember 2018

Der Hund in Fable 2 kann sich nicht auf der Stelle umdrehen, weil er keine Animation dafür hat. Manchmal steckte die KI dadurch beim Rennen in kleinen Kreisen fest, wenn sie versuchte an eine Stelle zu gelangen, die unerreichbar für sie war. Wir gaben es auf, diesen Fehler zu beheben, weil wir uns dachten „Hunde machen sowas eben“. Es wurde niemals eine Anfrage für einen Bug-Fix herausgegeben.

Wenn ihr mehr dazu lesen wollt: Die englischsprachige Seite Gameinformer hat eine Reihe der skurrilsten Geschichten zusammengetragen.

Manchmal behelfen sich Entwickler eben etwas ungewöhnlicher Tricks, oder lassen einmal eine Panne in einem fertigen Videospiel. Welche der Geschichten findet ihr am lustigsten, überraschendsten, interessantesten? Schreibt es uns in die Kommentare!