Wie unter anderem Gamerant berichtet habe ein Mitarbeiter am Rollenspiel Kingdom Hearts 3 über 30 Exemplare des fertigen Spiels mitgehen lassen und in Umlauf gebracht. Nun warnt die Community vor möglichen Spoilern.

Nach einem enorm langen Entwicklungsprozess soll Kingdom Hearts 3 am 29. Januar 2019 endlich erscheinen. Wer sich nach der langen Wartezeit nicht den Spaß noch ganz kurz vor dem Release verderben lassen möchte, muss aktuell vorsichtig sein. Denn zahlreichen Berichten zufolge sind Disc-Versionen des fertigen Spiels in Umlauf. Bilder und Videos dazu seien bereits im Internet aufgetaucht, wie unter anderem Gamerant berichtet.

Die Community schlägt daraufhin Alarm. Viele User in Foren und auf Twitter warnen vor der Gefahr empfindlicher Spoiler:

Heads up, Kingdom Hearts fans:



The full version (!) of KH3 appears to be out in the wild (some screenshots and videos exist that I won't share here)



But yeah, be careful on both social media and YouTube pic.twitter.com/6QKhu31IaZ