Smash Bros. Ultimate: Mario-Sprecher knackt erstaunlichen Weltrekord

Charles Martinet ist ein amerikanischer Schauspieler, den die meisten von euch wohl als die Stimme von Super Mario kennen. Seine Synchronarbeit brachte ihm durch das Mitwirken an Super Smash Bros. Ultimate einen erstaunlichen Weltrekord ein: Er hat die weltweit meisten Sprachbeiträge für eine einzige Videospielfigur geliefert.

Martinet nutzte seinen Instagram-Account um auf die Ehrung aufmerksam zu machen und freut sich in einem kurzen Video über die Vergabe des Weltrekords. Unter dem Video heißt es:

Ich fühle mich so geehrt. Ich habe einen Guinness-Buch-Rekord für die meisten Synchronbeiträge für die selbe Figur. 100 für Mario.

Wie er selbst sagt, habe ihm die Arbeit an Super Smash Bros. Ultimate den 100. Sprachbeitrag für die Figur des Super Mario eingebracht, wofür er mit einem Eintrag in das Guinness-Buch der Rekorde geehrt wurde. Andere Synchronarbeiten von Martinet umfassen Wario, Toad und den Drachen Paarthurnax aus The Elder Scrolls 5 – Skyrim.

Mit 100 Synchronisationsbeiträgen in seiner ikonischen Stimme für Mario allein hat er sich die Ehrung redlich verdient, findet ihr nicht? Schreibt uns in die Kommentare seit wann euch seine Stimme bereits durchs Leben begleitet, wir freuen uns, eure Beiträge zu lesen.