Fans des Naruto-Anime unter euch aufgepasst: Aktuell habt ihr die Möglichkeit Naruto to Boruto - Shinobi Striker kostenlos auf eurer PS4 zu testen - und zwar für einen kompletten Monat! Wir sagen euch, was ihr tun müsst, um euch in die Testversion des neusten Kampfspiels um Naruto Uzumaki zu stürzen.

Mehr über die Kämpfer und Kampfmodi aus Naruto to Boruto - Shinobi Striker:

Vom 17. bis zum 31. Januar 2019 steht euch im PlayStation Store eine kostenlose Testversion des aktuellen Naruto-Ablegers Naruto to Boruto - Shinobi Striker zur Verfügung. Dies geht aus einer offiziellen Pressemitteilung von Bandai Namco hervor. Verfügbar werden in dieser Version das Tutorial sowie die Modi "Schnellspiel" und "Ninja-League" sein. Dabei könnt ihr unter den vier in in der Testversion verfügbaren Charakteren Naruto, Sasuke, Sakura und Yamato auswählen. Entscheidet ihr euch für einen Kauf der Vollversion, könnt ihr euren Spielfortschritt aus der Testversion auch in das Hauptspiel übertragen.

Zudem könnt ihr euch in dem Überlebenstrainings-Modus versuchen, in dem ihr gegen fünf weitere Spieler antretet, wobei ihr für jeden elimierten Gegner Punkte kassiert. Den drei erfolgreichsten Spielern einer Partie winken die prestigeträchtigen Ranglistenpunkte. Ab sofort könnt ihr euch also in das neuste Konsolenabenteuer der Naruto-Saga stürzen. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist euch im Store die Testversion innerhalb des angegeben Zeitraums zu sichern!

Was haltet ihr von der kostenlosen Testversion von Naruto to Boruto - Shinobi Striker? Werdet ihr euch den neusten Ableger des beliebten Ninja-Franchises einmal ansehen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!