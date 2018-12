Ihr sehnt euch mal wieder nach einem Horrospiel mit einer anspruchsvollen und tiefgründigen Geschichte? Dann könnte das voraussichtlich 2019 erscheinende Spiel Close to the Sun genau das Richtige für euch sein: Hier erwartet euch nicht nur eine gruselige Erzählung, angesiedelt in einer alternativen Vergangenheit, auch der berühmte und sagenumwobene Erfinder Nikola Tesla soll hier eine tragende Rolle spielen. Einen neuen Trailer gibt es dazu auch:

Wie der Indie-Publisher Wired Productions Ltd. und das Entwicklerstudio Storm in a Teacup in einer Pressemitteilung bekanntgeben, setzt die Handlung des düsteren Abenteuers in der Vergangenheit einer alternativen Zeitlinie an. Ihr schlüpft in die Rolle der Protagonistin Rose in "einem zweiten Zeitalter der wissenschaftlichen Aufklärung am Ende des 19. Jahrhunderts".

Eure Aufgabe ist es, euch auf das Schiff des Erfinders Nikola Tesla - die Helios - zu begeben, welches als Bollwerk wissenschaftliche Erkenntnisse schützt und sich fernab der Zivilisation befindet, um nicht Opfer von Wissenschaftsspionage zu werden. Untermalt wird die Geschichte durch einen sehr auffällig-finsteren Grafikstil, für den das Spiel in diesem Jahr auch für den Unreal Dev Grant ausgewählt wurde (ein Förderungsprogramm für innovative Spieleprojekte).

Dass sowohl Publisher als auch Entwickler sich sehr viel von der Zusammenarbeit versprechen, bleibt dabei kein Geheimnis. „Wir sind begeistert, uns mit Wired Productions zusammenzutun, damit Close to the Sun von ihrer Erfahrung mit Spielen mit Tiefgang profitieren kann. [...] Close to the Sun ist ein Meilenstein für Storm in a Teacup: Ein Spiel, das Story, Horror und Charakterentwicklung gemeinsam auf ein neues Level hebt.“

Erscheinen soll das Spiel 2019 für PC, PS4 und Xbox One. Ein genaues Erscheinungsdatum ist allerdings noch nicht bekannt.

Was haltet ihr von Close to the Sun? Seid ihr gespannt auf das fertige Spiel? Was glaubt ihr wie sich die kreative Story wohl entwickeln wird? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!