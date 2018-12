Twitch: Die spektakulären Zahlen des Jahres 2018

Auch 2018 war für den Streaming-Dienst Twitch ein erfolgreiches Jahr und dies wurde mit einer Sonderepisode der Twitch Weekly Show gefeiert. "Twitch Holiday Spectacular" zeigte die wichtigsten Streamer, die größten Meilensteine und andere bedeutende Momente des Jahres auf der Plattform. Nun gibt es obendrauf offizielle Zahlen zum Twitch-Jahr 2018, die es in sich haben.

Zu den erfolgreichsten Streamern weltweit gehört zweifelsohne Ninja - den wir im Interview sprachen:

Wie aus einer offiziellen Pressemail von Twitch hervorgeht, verbrachte die Community in diesem Jahr noch mehr Zeit mit ihren Lieblingskanälen - dies schlug auch auf Seiten der Streamer zu buche: Im Vergleich zum Jahr 2017 haben sich die Umsätze der Partner- und Affiliate-Streamer um 86 Prozent erhöht. Diese Streamer setzen sich zusammen aus etwa 248.000 Affiliates und 7.800 Partnern. Auch die Zahl der Streamer insgesamt hat sich erhöht: Waren es im Vorjahr noch rund zwei Millionen Streamer monatlich hat sich die Zahl in diesem Jahr auf rund drei Millionen erhöht. Ingesamt schauten sich die Twitch-Nutzer 2018 rund 434 Milliarden Minuten Inhalte auf der Plattform an.

Einer der erfolgreichsten Streamer insgesamt war Ninja, welcher mit seinem Fortnite-Stream zusammen mit dem Rapper Drake über 628.000 Zuschauer gleichzeitig an die Bildschirme fesseln konnte und damit den Rekord für die meisten Zuschauer eines "Ein Mann"-Twitch-Kanals hielt. Bei der Eröffnung der Las Vegas Esports Arena konnte er diesen Rekord auf 667.000 gleichzeitige Zuschauer erhöhen. Insgesamt die meisten Zuschauer konnte das ELEAGUE’s Counter-Strike - Global Offensive Major Grand Finale für sich verbuchen - hier schauten über eine Million Menschen zu. Ebenfalls überbieten konnte die E3 ihren Zuschauerrekord, welcher mit 2,9 Millionen noch deutlich über den Zahlen des Vorjahres (2,5 Millionen) lag.

Auch das Thema Charity wird bei Twitch groß geschrieben: Seit der Gründung der Streaming-Plattform wurden etwa 130 Millionen US-Dollar an wohltätige Zwecke gespendet, davon wurden 40 Millionen US-Dollar allein in diesem Jahr erwirtschaftet. Zudem löste das Emote "LUL" - was so viel bedeutet wie "lautes Gelächter" - den bis dato seit 2011 bestehenden Spitzenreiter "KAPPA" ab, welcher sich nun mit dem zweiten Platz begnügen muss. "LUL" wurde insgesamt 500.000 mal in Chats verwendet. Dahinter rangiert auf Platz drei "PogChamp" (Ausdruck von Erstaunen).

Erstaunliche Zahlen, findet ihr nicht auch? Ihr dürft gespannt sein, was das Jahr 2019 auf Twitch für euch bereithält. Was haltet ihr von den diesjährigen Twitch-Rekorden? Von welchen glaubt ihr, dass diese im Jahr 2019 weiter überboten werden können? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!