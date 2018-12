Der ehemalige Overwatch-Profi Felix Lengyel, bekannt unter dem Pseudonym "xQc", streamte am Wochenende das hammerharte Rollenspiel Bloodborne und sorgte dabei für Erheiterung seitens der Community. Grund war jedoch nicht er selbst, sondern seine Mutter, die ihn während des Live-Streams mit Essen versorgen wollte.

Das PS4-exklusive Rollenspiel ist ein hartes Pflaster:

Eigentlich wollte xQc am 16. Dezemeber nur eine Runde Bloodborne spielen und damit seine Twitch-Zuschauer unterhalten. Für Unterhaltung wurde allerdings gesorgt, jedoch weniger durch Felix Lengyel selbst, sondern vielmehr durch seine Mutter, die, vermutlich um ihren Sohn während des Streams nicht zu stören, auf allen Vieren ins Zimmer kroch. Dumm nur, dass die Kamera dabei genau die Tür, durch die sie kam, im Blick hatte. Während die Community erheitert reagiert, zeigt sich Felix Lengyel irritiert und genervt.

Nachdem seine Mutter wieder aus dem Raum verschwunden war, versuchte sich der Twitch-Streamer wieder vollends auf das Spielgeschehen zu konzentrieren. Allerdings scheint seine Mutter den Protest ihres Sohnes beim ersten Eintritt nicht wahrgenommen zu haben, denn wenig später stattete sie ihm erneut einen Besuch ab. In derselben Haltung wie beim ersten Mal versucht Mama einen gefüllten Teller auf dem Schreibtisch abzustellen. Dieses Mal konfrontiert Felix Lengyel sie direkt, woraufhin sie den Teller prompt zurückzieht und die Tür beim Rückzug hinter sich schließt.

Weniger auf Felix' Ernährung zu achten als vielmehr an seinen Tätigkeiten interessiert zu sein, scheint sein Vater, der sich im Zuge eines anderen Live-Streams ebenfalls im Rampenlicht präsentiert. Hier macht Felix seinen Vater darauf aufmerksam, dass er streamt, bietet ihm aber in weitaus sittlicherem Umgang sogar an, bleiben zu können, sofern er das möchte.

xQc sorgte in der Vergangenheit schon öfter für Aufsehen. So wurde der ehemalige Profi-Spieler aufgrund einer homophoben Äußerung von der Overwatch League suspendiert und sorgte aufgrund eines Ausrasters für einen Polizeieinsatz.

Was haltet ihr von den Videos? Wie würdet ihr reagieren, wenn ein Elternteil während eures Live-Streams plötzlich das Zimmer betritt? Ist Felix Lengyel etwas zu schroff mit seiner Mutter umgegangen? Teilt uns eure Meinung gerne in den Kommentaren mit!