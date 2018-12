Zur Vorbeugung von Gewaltverbrechen gibt es unterschiedlichste Ansätze. Der republikanische US-Politiker Christopher B. Quinn aus Pennsylvania schlägt dafür einen ungewöhnlichen Weg vor: Wie unter anderem die englischsprachige Seite Gamerant berichtet, fordert der Politiker eine Steuer auf brutale Videospiele.

Vermutlich eines der Spiele, das Quinn ein Dorn im Auge ist: Mortal Kombat 11

Quinn ist der Ansicht, dass mit der Erhebung einer Steuer auf gewalthaltige Videospiele tatsächliche Gewalt vermindert werden kann. Sein Vorschlag dafür beinhaltet einen Steuersatz von zehn Prozent auf betreffende Spiele. Konkret fordert er, dass die zusätzlich abgegebenen Gelder, die auf Preise für gewalthaltige Videospiele geschlagen werden sollen, an eine Stiftung gehen würden, die mit der Verbesserung der Sicherheit an Schulen in den USA betraut ist. Es geht also konkret um sich in den Vereinigten Staaten immer wieder ereignende "School Shootings". Details zu diesen Verbesserungsmaßnahmen liegen derweil nicht vor.

Zudem ist davon auszugehen, dass Quinn sich von den Steuererhebungen einen Rückgang in Verkäufen gewalthaltiger Videospiele erhofft. Denn er bezieht sich laut Gamerant in seinen Aussagen auch auf Studien, die Zusammenhänge zwischen dem Konsum gewalthaltiger Videospiele und reeller Gewalt gefunden haben.

Bereits im September 2018 stellte Quinn seine Steuer vor, erst jüngst aber bekam sie mediale Aufmerksamkeit. Unterstützt wird er bei seinem Vorhaben der Steuereinführung von zwei weiteren republikanischen Politikern und einem Demokraten. Abgestimmt wurde über den Vorschlag indes noch nicht.

Haltet ihr die Ansätze, die Quinn präsentiert für sinnvoll? Warum? Warum nicht? Teilt uns wieder gern eure Meinungen zum Thema in den Kommentaren mit. Wir sind gespannt darauf, sie zu lesen.