Super Smash Bros. Ultimate hat mit über 70 Kämpfern die größte Anzahl an spielbaren Charakteren in der Geschichte der Prügelspiel-Serie. Doch ausgerechnet ein Charakter fehlt vielen Fans: Waluigi. Dank eines Bugs ist er auf seltsame Art und Weise dann aber doch viel öfter im Spiel vertreten, als man zunächst glauben mag.

Wir haben den Glitch selbst ausprobiert:

Neben Mario und Luigi ist auch dessen böswilliger Cousin Wario in Super Smash Bros. Ultimate als spielbarer Charakter vertreten. Warios Bruder, Waluigi, kann hingegen nur durch das Aktivieren einer Helfertrophäe herbeigerufen werden und bietet dem jeweiligen Beschwörer in Folge tatkräftige Unterstützung. Mithilfe eines Bugs lässt sich Waluigi sogar beliebig oft herbeirufen, wie ihr im obigen Video sehen könnt.

Wollt ihr den Glitch selbst auslösen, müssen sich zunächst zwei Isabelle-Charaktere und eine Helfertrophäe auf dem Schlachtfeld befinden. Zieht ihr nun relativ gleichzeitig mit der Angel an dem Item, wird sich eine der beiden Isabelles die Helfertrophäe schnappen und Waluigi so oft spawnen, dass der Gegenspieler es alles andere als lustig hat. Der Bug lässt sich natürlich auch mit jeder anderen Helfertrophäe auslösen und sorgt auf der jeweiligen Stage für pures Chaos, wie der YouTuber Master0fHyrule in seinem Video zur Schau stellt:

(Quelle: Youtube, Master0fHyrule)

Super Smash Bros. Ultimate wurde am 7. Dezemeber 2018 exklusiv für Nintendo Switch veröffentlicht und sorgt aufgrund der Vielzahl an Charakteren und Modi für unzählige Stunden Spielspaß, wie ihr auch in unserem Test: "Super Smash Bros. Ultimate - Der Name ist Programm" nachlesen könnt.

In der Bilderstrecke findet ihr alle Charaktere, die in Super Smash Bros. Ultimate gespielt werden können. Welche Kämpfer würdet ihr euch noch für das Prügelspiel wünschen? Teilt uns eure Antwort gerne in den Kommentaren mit!