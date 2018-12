Mit einem "Brief an die Community" hat sich Entwickler Dice für die Änderungen der sogenannten "Time To Kill (TTK)" in Battlefield 5 entschuldigt. Das Team setzt die Werte wieder auf die Originalversion zurück und weicht von den angekündigten Core-Playlisten zurück.

Battlefield 5: Kapitel 1 - Ouvertüre

Mit dem Ouvertüre-Update hat Dice ein rundum gelungenes Paket abgeliefert, aber auch Änderungen aktiviert, die bei der Community überhaupt nicht gut angekommen sind. Im Mittelpunkt steht die Time To Kill, also die Zeit, um einen Gegner zu töten. Mit einem Balance-Patch hat Dice diese angehoben, wodurch es mehr Schüsse über alle Waffen hinweg benötigt hat, um einen Kontrahenten auszuschalten. Als Grund gab der Entwickler an, dass man somit Neueinsteigern das Leben ein wenig angenehmer gestalten möchte.

Die Rechnung hat Dice jedoch nicht mit der treuen Fangemeinde gemacht, die mit den Änderungen nicht einverstanden gewesen sind. In Foren, sozialen Netzwerken und auf YouTube stieß das Update auf zunehmende Kritik. Unter anderem hieß es, dass die neue Time To Kill die Waffenbalance durcheinander gebracht hätte, spezielle Taktiken ineffektiv geworden sind und Neueinsteiger nicht durch mehr Lebensenergie das Spiel aufeinmal besser verstehen werden.

In einem offenen Brief an die Fans gibt Community-Manager Dan Mitre nun bekannt, dass die Entwickler die Kritik gehört haben und einlenken. Mit einem Serverupdate vom 18. Dezember sind die alten "Time To Kill"-Werte wieder aktiv. Das Team gibt zu, dass man mit der Änderung schlichtweg daneben gegriffen hat und entschuldigt sich. Die Core-Playlisten, die für Battlefield-Veteranen eingeführt worden sind, werden zudem entfernt und aus den Plänen gestrichen.

Nichtsdestotrotz heißt es von Dice, dass sie weiterhin daran arbeiten werden, Battlefield sowohl für neue als auch für alte Spieler ansprechend zu gestalten. Dabei werden die Daten der letzten Woche hilfreich sein, so Mitre abschließend.