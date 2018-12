Der Starttermin des Winter-Sales auf Steam wurde kürzlich bekanntgegeben. Dieser fällt auf morgen, den 20. Dezember, genau den Tag, an dem auch die Abstimmungen für die Steam Awards 2018 beginnen.

Holt sich Hitman 2 die Auszeichnung "Spiel des Jahres"?

Bei den Steam Awards bestimmt ihr in acht Kategorien, welches Spiel beziehungsweise welcher Entwickler den begehrten Award gewinnt. Wenn ihr in allen acht Kategorien wählt, erhaltet ihr das diesjährige Set von Sammelkarten. So gestalten sich die Nominierungen dieses Jahres:

Nominierungen für das beste Spiel des Jahres

Nominierungen für das beste VR-Spiel des Jahres

Nominierungen für "Labor of Love"

Nominierungen für die beste Umwelt

Nominierungen für "Better with Friends"

Nominierungen für die beste, abwechslungsreiche Geschichte

Nominierungen für "Most Fun with a Machine"

Nominierungen für den besten Entwickler

CD PROJEKT RED

Ubisoft

Bethesda

Rockstar Games

Digital Extremes Ltd.

Square Enix

Capcom

Paradox Interactive

BANDAI NAMCO Entertainment

Klei

Steam merkte an, dass die Nominierungen für den besten Entwickler mit zehn aufgelisteten Namen doppelt so groß ist wie andere Kategorien. Das, so Steam, liegt daran, dass sich diese eng an den Top-Nominierungen orientieren und daher erweitert werden mussten. Valve, der Entwickler von Steam, tritt bewusst nicht in der Liste auf.

Ihr könnt bis zum 3. Januar eure Stimme für eure Favoriten abgeben. Die Gewinner werden Anfang Februar 2019 bekannt gegeben. Was sind eure Favoriten? Schreibt es uns in die Kommentare!