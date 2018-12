Seit der E3 2018 brodelt die Gerüchteküche rund um Microsoft sehr intensiv. Angeblich arbeitet der Konzern unter dem Namen Scarlett an mindestens zwei verschiedenen neuen Xbox-Konsolen, die die nächste Generation einleiten sollen. Laut einem aktuellen Bericht von wccftech sind sogar gleich vier Konsolen bis zum Jahr 2020 geplant.

Halo - Infinite könnte eventuell ein Kandidat für die nächste Xbox sein:

Die Scarlett-Generation, so schreibt Autor Nathan Birch, umfasst in erster Linie ersteinmal zwei traditionelle Konsolen: Anaconda und Lockhart. Hinter dem erstgenannten Codenamen soll sich ein leistungsstarker Nachfolger der Xbox One X befinden, welcher auf aktuelle Hardware setzen wird. Sie wird dem Vernehmen nach vor allem an Fans gerichtet sein, die etwas mehr Geld ausgeben wollen.

Lockhart wiederum soll als Nachfolger der Xbox One S dienen und somit etwas günstiger sein. Leistungstechnisch soll sich die Konsolenversion jedoch auf dem Niveau der aktuellen Xbox One X befinden und somit direkt 4K-Gaming ermöglichen. Sowohl Anaconda als auch Lockhart sollen voraussichtlich 2020 in den Läden stehen.

Damit allerdings nicht genug. Schon für das Frühjahr 2019 soll Microsoft mit der Veröffentlichung einer Streaming-Box namens Maverick planen. Diese gehöre allerdings nicht zur Scarlett-Familie. Die Box, sofern sie der Wahrheit entspricht, wird sehr wahrscheinlich an den Microsoft-Streamingdienst xCloud gebunden sein.

Zu guter Letzt soll Microsoft außerdem 2019 eine neue Version der Xbox One S auf den Markt bringen wollen, die vor allem für xCloud ausgelegt ist, aber weiterhin über ein Disk-Laufwerk verfügt. Unter anderem möchte das Unternehmen die Herstellungskosten der Xbox One S mit der Neuauflage etwas reduzieren.

Microsoft hat sich zu den Gerüchten bislang nicht geäußert. Dennoch hat es den Anschein, dass sich die "Xbox One"-Generation langsam aber sicher auf den letzten Metern befindet. Spürt ihr bereits Vorfreude auf eine neue Konsoleneration oder lässt euch das Thema noch kalt?