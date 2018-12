Kurz vor Weihnachten habt ihr die Chance, die PlayStation 4 Slim mit 500 GB zum Preis von nur 20 Euro bei GameStop zu erhalten. Alternativ könnt ihr die "1 TB"–Variante inklusive Spider–Man oder sogar die PS4 Pro bekommen.

Das Spiel Spider-Man gibt es exklusiv für die PS4:

Der Schnäppchen-Preis ist Teil der Umtauschaktion von GameStop und gilt nur offline. Ihr müsst eure gebrauchte PS4-Konsole und zwei Spiele in einem Shop eurer Wahl vorbeibringen, um die PS4 Slim mit 500 GB für 20 Euro, oder die PS4 mit 1 TB und Spider-Man für 70 Euro zu erhalten. Eure ausgewählten Spiele dürfen dabei nicht auf der „Vom Ankauf ausgeschlossen“-Liste stehen.

Allerdings können sie von anderen Plattformen stammen, das heißt, ihr könnt zum Beispiel Animal Crossing - Wild World für DS und Battlefield 2 für Xbox 360 abgeben. PC-Spiele sind wiederum ausgeschlossen.

Links seht ihr die PS4 Pro, rechts die PS4 Slim.

Zudem gibt es eine weitere Aktion, die allerdings nicht online beworben wird. Laut der Deal-Seite Mydealz könnt ihr für 99,99 Euro und zwei Spielen die PS4 Pro mit 1 TB in den Filialen erhalten. Wir raten euch, vorher in der Filiale anzurufen und zu fragen, ob das Angebot tatsächlich gilt, da viele Mydealz-User meldeten, dass das Angebot in ihrer Filiale nicht mehr vorhanden ist.

Die Aktion ist nur noch bis zum 31. Dezember gültig. Werdet ihr diese kurze Chance nutzen und wenn ja, welche Spiele werdet ihr umtauschen? Schreibt es uns doch gerne in die Kommentare!