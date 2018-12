(Quelle: Souljawatch)

Der Rapper Soulja Boy sorgte kürzlich durch die Ankündigung seiner eigenen Spielekonsolen für Aufsehen und Häme. Das hält den amerikanischen Musiker allerdings nicht davon ab, weiter in den Bereich der Gaming-Hardware vorzustoßen, was teils absurde Ausmaße annimmt.

Die erste Kuriosität, die der Rapper der Welt präsentierte, ist der so genannte Retro Souljaboy Mini, eine Handheld-Konsole, die sehr stark an den Game Boy erinnert. Auf der Produktseite im Shop von Soulja Boy wird sie mit einem Spiel beworben, in dem man „coole Helikopter freischalten“ kann. Das Gerät kommt mit einer Micro-SD-Karte, auf der 508 Spiele vorinstalliert sind und ist für einen Preis von satten 134 US-Dollar zu kaufen.

Was auf Twitter folgte, war eine Reihe von irritierten und belustigten Reaktionen. Soulja Boy ist davon offensichtlich unbekümmert, sowohl auf Twitter als auch auf der eigenen Seite folgten weitere kuriose Konsolen, die mit dem Namen des Rappers gebrandet sind:

Interessanterweise entdeckten Twitter-Nutzer den SouljaGame Handheld unter etwas anderem Namen und zu einem geringeren Preis auf Amazon:

Kein Einzelfall im Hardware-Portfolio des Rappers: Wie unter anderem Gamerant feststellt, handelt es sich auch bei der frisch vorgestellten Konsole – dem SouljaGame Fuze um ein Gerät aus chinesischer Produktion, das mit neuem Markennamen und höherem Preis in Soulja Boys Store angeboten wird. Die Originalkonsole – der so genannte Cdragon FUZE – ist auf anderen Seiten für etwa 320 US-Dollar zu erhalten, während Soulja Boy seine Version des Geräts im eigenen Store für knapp 400 Dollar anbietet.

https://t.co/BiOkTyRvDW He's only charging you $80 bucks more for the same exact thing... — gillotte13 (@pag1313) 15. Dezember 2018

Er verlangt nur 80 Dollar mehr als das exakt selbe Teil kostet …

In einem weiteren Tweet veröffentlichte der Rapper eine Liste von Entwicklern, deren Inhalte es auf der Konsole zu spielen gebe. Darin aufgeführt sind unter anderem Ubisoft, 505 Games und Deep Silver:

Trotz zahlreicher spöttischer Kritik über die Methoden des Rappers in den Reaktionen auf Twitter bleibt Soulja Boy unbeirrt. Wie Gamerant berichtet möchte er künftig auch in den E-Sports-Bereich vordringen.

Äußerst kurios, was der Rapper da treibt. Findet ihr nicht auch? Haltet ihr es ebenso für dreist wie viele Twitter-Nutzer, dass da vorhandene Hardware teurer unter neuem Namen verkauft wird oder findet ihr das Ganze eher witzig? Schreibt es uns in die Kommentare!