Die Kämpferriege im Action-Adventure Jump Force wird ein weiteres Mal um vier neue Charaktere ergänzt. Außerdem erfahrt ihr im Trailer, wie es zu dem Zusammentreffen all der bekannten Charaktere aus den verschiedenen Universen kommt.

Erste Details zur Story im neuen Trailer:

Wie der obige Trailer verrät, wird die Gesamtheit aller Welten, die in Jump Force verschmelzen, simpel "Jump" genannt. Direktor Glover hat es sich zur Aufgabe gemacht die besten Kämpfer aller Universen zu vereinigen und gegen die böswilligen "Jump"-Eindringlinge in den Kampf zu schicken, da diese für nichts als Chaos sorgen. Als Verantwortlich für die Verschmelzung der Welten könnte sich das Onyx-Buch herausstellen, welches eure Gegner dazu nutzen wollen, um "die Welt zu erneuern".

Abseits dieser Story-Details wurden auch vier weitere Charaktere enthüllt, die in Jump Force kampfbereit sein werden:

Asta aus Black Clover

Trunks aus Dragon Ball

Boa Hancock aus One Piece

Renji Abarai aus Bleach

Bevor auch ihr Teil der Jump Force werdet, gestaltet ihr in einem recht umfangreichen Charakter-Editor euren eigenen Avatar. Dabei bestimmt ihr nicht nur über das Aussehen eures Helden, sondern könnt auch dessen Fähigkeiten anpassen.

Jump Force wird voraussichtlich am 15. Februar 2019 für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht. Teilt uns doch in den Kommentaren mit, was ihr von den neuen Charakteren und vom Story-Trailer haltet!