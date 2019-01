Gerade erst wurden die Februar-Spiele für PlayStation Plus angekündigt. Dabei untergegangen ist aber vielleicht, dass es ab März 2019 pro Monat weniger Gratis-Spiele gibt, ihr dafür aber ab sofort mehr Gigabyte im Online-Speicher zur Verfügung habt.

Aus und vorbei für PlayStation 3 und PlayStation Vita: Sony wird beide Plattformen aus der sogenannten Instant Game Collection des "PlayStation Plus"-Dienstes entfernen und nur noch die PlayStation 4 mit Gratis-Spielen bedienen. Diese Änderung gilt ab dem 8. März 2019, sprich nach diesem Tag wird sich das Gesicht des Abo-Service ein wenig ändern, wie Sony bereits Anfang 2018 bekanntgegeben hat. Damit ist also nun der letzte Monat angebrochen, an dem ihr noch Spiele für PlayStation 3 und PlayStation Vita herunterladen könnt.

Keine Sorge: Spiele, die ihr auf der PlayStation 3 oder PlayStation Vita über PS Plus aktiviert habt, bleiben euch erhalten und können jederzeit gespielt werden, solange ihr weiterhin im Besitz eines Abos seid. Auch die anderen Funktionen, darunter unter anderem Cloud-Speicherstände und Store-Rabatte, werden nicht beschnitten.

Hingegen habt ihr ab jetzt sogar mehr Platz in eurem Cloud-Speicher. Während ihr bisher 10 Gigabyte für Screenshots oder Speicherstände hattet, könnt ihr nun ganze 100 Gigabyte vollpacken.

Preislich ändert sich bei PlayStation Plus übrigens vorerst nichts, trotzdessen, dass ihr fortan weniger Spiele pro Monat erhalten werdet. Ob es im Gegenzug dafür neue Vorteile gibt oder die Qualität der kostenlosen PS4-Spiele steigen, ist unklar. Sony hat sich dazu bislang nicht geäußert.

Was haltet ihr von den kommenden Änderungen bei PlayStation Plus? Überdenkt ihr euer Abonnement oder stört es euch gar nicht, wenn PlayStation 3 und PlayStation Vita nicht mehr bedacht werden? Verratet uns eure Meinung in den Kommentaren!