Der Tag der Weihnacht rückt immer näher und auch Rockstar Games hat beschlossen für ausreichend Weihnachtsstimmung im Wilden Westen zu sorgen. Spieler des Online-Modus von Red Dead Redemption 2 kommen ab sofort in den Genuss stimmiger Weihnachtslieder, wenn sie einen Saloon aufsuchen.

Rockstar Games versprüht mit einem kleinen Update für Red Dead Online Weihnachtsstimmung in den Saloons des Wilden Westens. Dabei erwarten euch natürlich ausnahmslos authentische Weihnachtslieder, die es auch bereits zu Zeiten des späten 19. Jahrhunderts gegeben hat.

Der YouTuber Tony StrongStyle hat alle Lieder, die dank des Updates von Pianisten in sämtlichen Saloons der riesigen Spielwelt gespielt werden, in einem Video zusammengetragen:

(Quelle: Youtube, Tony StronStyle)

Diese Weihnachtslieder bekommt ihr in Red Dead Online zu hören:

Deck the Halls

Up on the House Top

Good King Wenceslas

Silent Night

We Three Kings

Gloria in excelsis Deo

It Came Upon the Midnight Clear

O Holy Night

Hark! The Herald Angels Sing

O Come All Ye Faithful

Away in a Manger

O Little Town of Bethlehem

Joy to the World

In wenigen Tagen ist es soweit und Weihnachten steht vor der Tür. Passend dazu findet ihr in der Bilderstrecke die wohl abgedrehtesten Gaming-Geschenke. Aber teilt uns doch in den Kommentaren mit, was ihr vom neuen "Red Dead Online"-Update haltet!