Quelle: twitter.com/benisboy

Mittlerweile sind die Pokémon-Spiele in der siebten Generation angekommen - es gibt schon über 800 Monster, die ihr fangen und züchten könnt. Einige von diesen sind so abstrus Designt, dass man zu Zeiten der ersten Generation nicht damit gerechnet hätte, das Pokémon einmal so aussehen würden. Zu dieser sind jetzt originale Konzeptzeichnungen gezeigt worden.

Habt ihr eigentlich schon einmal die Werbung zum ersten Pokémon gesehen?

Auf dem japanischen Fernsehsender NHK wurden die Zeichnungen in einer Sendung jetzt gezeigt. Zu sehen sind beliebte Pokémon wie Lapras, Sichlor, Rihorn und noch viele weitere. Zwar erkennt man einige davon immer noch auf den ersten Blick, jedoch sehen diese ganz anders aus, als in den fertigen Spielen.

Neben der zugegebenermaßen kleinen Sammlung an Ursprungsdesigns wurden außerdem noch zwei Zeichnungen für die Startsequenz veröffentlicht, in welcher sich Nidorino und Gengar bekämpfen. Wenn euch das Thema interessiert und ihr noch mehr ursprüngliche Pokémon-Designs sehen möchtet, einen ähnlichen Leak gab es Mitte des Jahres für die Pokémon Gold und Silber Edition.

Echt interessant zu sehen, wie stark sich die Taschenmonster im Designprozess noch verändert haben. Habtt ihr alle erkannt, oder gibt es eines, bei dem ihr euch gar nicht vorstellen könnt, um welches es sich im fertigen Spiel handelt? Verratet es uns in den Kommentaren!