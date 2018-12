For Honor trifft auf Assassin's Creed: Ubisoft hat das Crossover-Event "For the Creed" gestartet, das vom 20. Dezember bis zum 10 Januar spielbar ist. Es bringt einen neuen Modus, sowie optische Änderungen und eine Reihe an Anpassungsmöglichkeiten mit sich.

Zieht gegen Ezio Auditore in den Kampf:

Spieler von For Honor können mit dem Modus "Assassini e Templari" ab sofort in die Welt von Assassin's Creed eintauchen. Dabei handelt es sich um eine spezielle Variante des Herrschafts-Modus, bei welcher ihr durch die Eroberung von Zonen auf die Kommandanten Ezio Auditore da Firenze und Cesare Borgia stoßen werdet. Das Besiegen eines solchen Kommandanten fügt dem jeweiligen Team 300 Punkte hinzu. Das erste Team, das 1.000 Punkte gesammelt hat und anschließend die gegnerischen Spieler bezwingt, gewinnt die Runde.

Abseits des neuen Modus wurden auch optische Änderungen vorgenommen: Alle Karten vom "Assassini e Templari"-Modus beinhalten jetzt Ikonografien und Animus-Glitches. Außerdem gehören die gegen oder für euch kämpfenden Soldaten im Rahmen des Events einer speziellen Fraktion aus der "Assassin's Creed"-Reihe an und wurden optisch entsprechend angepasst. Der von euch ausgeführte Sturzangriff beinhaltet nun eine Todessprung- und Luftattentats-Animation und die Menüs werden durch den Animus angezeigt.

Des Weiteren erwarten euch von Assassin's Creed inspirierte Anpassungsmöglichkeiten für eure Krieger. Abseits von neuen Monturen könnt ihr beispielsweise auch eine Heuhaufen-Geste erwerben oder eine Exekution freischalten, die mit der berüchtigten versteckten Klinge ausgeführt wird. Oder aber ihr entscheidet euch mit dem "For the Creed"-Bundle für das Rundum-Paket, das euch 35.000 Stahl pro Krieger kostet.

Das "For the Creed"-Event findet vom 20. Dezember bis zum 10. Januar auf jeder Plattform statt. Was haltet ihr von dem Event? Werdet ihr den neuen Spielmodus ausprobieren? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare!