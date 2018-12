Eine vielleicht unangenehme Überraschung für einige Fans von Telltale's The Walking Dead: Entwickler Skybound Games gibt auf der offiziellen Homepage bekannt, dass sich die letzte Season des Spiels künftig exklusiv über den Epic Games Store erwerben lässt.

Der Überlebenskampf geht weiter, in der aktuellsten Episode des Spiels:

Nachdem angekündigt wurde, dass das Entwicklerstudio Telltale Games offiziell seine Pforten schließt, war das Schicksal der letzten Season ihres "The Walking Dead"-Adventures ungewiss. Bis im Oktober bekannt gegeben wurde, dass sich mit Skybound Games ein Studio gefunden hat, dass das Finale in die Hand nimmt und zu Ende bringen wird.

Nach diesem Auf und Ab, das Fans sicher einiges an Nerven gekostet hat, und eigentlich mit einer positiven Nachricht endete, folgt jetzt eine Meldung, die für Einige wohl ein Dämpfer sein wird.

Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, versucht Fortnite-Entwickler Epic Games in Konkurrenz mit Steam zu gehen und launcht einen eigenen Games Store. Für dessen Start hat sich Epic Games bereits einige exklusive Spiele-Deals an Land gezogen. The Walking Dead – The Final Season reiht sich dort nun ein. Ab der für Januar angekündigten Episode 3 werden die Spiele nur noch via Epics Game Store erwerblich sein.

Dies gelte allerdings nicht – wie es aus der offiziellen Mitteilung hervorgeht – für bereits auf anderen Plattformen erworbene Versionen. Solltet ihr also auf Steam einen Season Pass für The Walking Dead – The Final Season gekauft haben, werden euch künftige Episoden weiterhin dort zur Verfügung gestellt.

Zum Zeitpunkt lässt sich nicht sagen, ob es einen Einfluss auf euren Spielfortschritt und die mit eurem Speicherstand verbundenen Entscheidungen haben wird, wenn ihr ab Episode 3 auf einen anderen Launcher zugreifen müsst.

Spielt ihr Telltale’s The Walking Dead und freut euch auf die dritte Episode? Was haltet ihr davon, dass das Spiel künftig exklusiv in Epic Games Store angeboten wird? Schreibt es uns in die Kommentare, wir freuen uns darauf, eure Meinungen zu lesen.