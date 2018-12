In einem kürzlichen Stream von dem Spielentwickler 343 wurden einige Neuigkeiten bezüglich Halo Infinite mitgeteilt. Unter anderem wird der neueste Teil endlich den lang erwarteten „4 Spieler“-Splitscreen besitzen.

Halo - Infinite wurde in diesem Jahr auf der E3 angekündigt:

Der User murwo postete auf reddit eine Zusammenfassung des Streams. Demzufolge kündigte der Spieleentwickler 343 an, dass zahlreiche Anpassungen auf Grundlage der Spieler-Wünsche im neuen Spiel vorgenommen werden.

Viele Spieler wünschten sich einen Splitscreen-Modus mit 4 Spielern, dieser wurde nun bestätigt und bereits erfolgreich getestet. Auch ein weiterer Wunsch der Spieler wurde erfüllt. In Halo Infinite werden die Teile des Anzugs, welche nicht aus Metall bestehen, schwarz sein.

Das Team hinter 343 lässt sich für Infinite vom letzten Halo-Teil inspirieren, ebenso werden einige Elemente von vorangegangen Halo-Teilen komplett verwendet.

Wird Halo - Infinite für die neue Konsolen-Generation erscheinen?

Zudem dürfen Spieler, welche in Halo 5 das Level 152 erreicht haben, sich über eine besondere Belohnung in Halo – Infinite freuen. Was genau das ist, wurde allerdings noch nicht bekannt gegeben.

Die Entwickler äußerten, dass sie derzeit an der Engine, dem Gameplay und der Story arbeiten. Der Reddit-User vermutet ausgehend vom Fortschritt des Spiels einen Release im Jahr 2020, jedoch gibt es dafür noch keine Bestätigung.

Viele Spieler waren erbost darüber, dass Halo 5 keinen Splitscreen enthielt. Aber nicht nur diese dürften sich über die zahlreichen neuen Ankündigungen freuen. Was haltet ihr von den Neuerungen, sind einige Leckerbissen für euch dabei? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!