Alle Jahre wieder bekommt ihr von Sony zu Weihnachten ein Festtagsdesign für die PlayStation 4 spendiert – so auch in diesem Jahr. Dieses sorgt bei Fans jetzt für Spekulationen, ob die PlayStation 5 doch schon früher angekündigt wird als erwartet.

Über die PlayStation 5 haben wir auch schon im spieletalks spekuliert:

Im weihnachtlichen PS4-Theme sind zwei Schriftzüge prominent vertreten – zum einen"PLAYSTATION", zum anderen "HAPPY HOLIDAYS". In beiden Schriftzügen kommt der Buchstabe "S" vor, jedoch sieht er im PLAYSTATION-Schriftzug eher wie eine "5" aus.

Quelle: Twitter/@bmikeyp

Das lässt die Spieler natürlich spekulieren. Steht die 5 womöglich für die PlayStation 5? Es ist denkbar, dass es sich dabei um eine versteckte Ankündigung handeln könnte. Auf der anderen Seite ist die PlayStation 4 in diesem Jahr fünf Jahre alt geworden. Der Schriftzug könnte sich also auch darauf beziehen.

Was denkt ihr, was die heißdiskutierte 5 bedeuten soll? Steht sie für das Konsolenjubiläum, ist es eine versteckte Ankündigung oder hat sie eine ganz andere Bedeutung? Spekuliert zusammen mit uns in den Kommentaren!