PS Plus: Das sind die Gratis-Spiele im Januar

Passend für einen guten Start ins nächste Jahr hat Sony nun die „PlayStation Plus“-Spiele für Januar bekanntgegeben. Diese dürften vor allem die Sport- und Klötzchen-Fans unter den „PS Plus“-Mitgliedern sehr erfreuen.

PS Plus: Die Gratis-Spiele im Januar 2019

Über Weihnachten war bei euch zu wenig Schnee? Dann hilft euch Ubisoft im Januar aus. In Steep geht es via Snowboard, Ski, Wingsuit oder Paraglider-Schirm ins eisig kalte Gebirge. Dort könnt ihr anschließend in einer offenen Welt eure Extremsport-Begeisterung digital ausleben.

Wer hingegen lieber familienfreundliche Abenteuer in Klötzchenoptik erleben möchte, der kommt bei Portal Knights auf seine Kosten. Darin könnt ihr einerseits eure eigene Kreativität ausleben, andererseits ein paar seichte Rollenspiel-Geschichten erleben und jede Menge Beute sammeln. Ein Koop-Modus ist natürlich ebenso mit an Bord.

Hier gibt es noch einmal die Januar-Spiele von PlayStation Plus in der Übersicht:

Steep (PS4)

Portal Knights (PS4)

Zone of the Enders HD Collection (PS3)

Amplitude (PS3)

Fallen Legion - Flames of Rebellion (PS Vita)

Super Mutant Alien Assault (PS Vita)

Die „PS Plus“-Spiele können sich Mitglieder ab dem 01. Januar herunterladen. Wer aber noch unbedingt die Dezember-Spiele Onrush und Soma nachholen möchte, sollte sich sputen, da diese nur noch bis zum 31. Dezember heruntergeladen werden können.

Was haltet ihr von den Spielen? Ist etwas Passendes für euch dabei oder wartet ihr lieber bis zu den Gratis-Spielen im Februar? Welches Spiel sollte für euch definitiv mal in der „PS Plus“-Auswahl auftauchen? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!