Liebe spieletipps-Community,

von drauß’, von außerhalb des Internets kommen wir her und müssen euch sagen: Es weihnachtet sehr! Auch wenn es die Temperaturen nicht so richtig vermuten lassen, die langen Schlangen in den Geschäften und der Glühweinduft in den Fußgängerzonen sind ein untrügliches Zeichen dafür, dass wir mal wieder ein Jahr geschafft haben. Ab heute stehen endlich ein paar ruhige Tage an, die wir mit unseren Liebsten und unserem in den letzten Monaten angehäuften Berg der ungezockten Spiele verbringen können.

Die Weihnachtselfen von spieletipps wünschen besinnliche Feiertage: Stefan, René, Stephanie, Matthias, Ewelina, Markus, Marco, Michael und Jonas. Von der einsamen Insel grüßen Sergej und Micky.

In diesem Sinne wünscht euch das gesamte spieletipps-Team eine frohe Weihnachtszeit, viel Vergnügen beim entspannten Zocken und einen guten Rutsch! Vielen Dank für eure Treue im vergangenen Jahr und das konstruktive Feedback, das uns stets dabei hilft, die Seite noch besser zu machen.

Übrigens: Sollte euch die stille Zeit doch zu still werden, schaut gerne auch in den nächsten Tagen bei uns vorbei. Denn wir waren vor den Feiertagen wieder besonders fleißig und haben so einiges an Stoff für euch vorbereitet. Darunter natürlich der eine oder andere Blick zurück auf das Spielejahr 2018, aber wir wären nicht spieletipps, wenn wir nicht tatsächlich auch noch ein paar nützliche Tipps für euch auf Lager hätten, etwa welche Spiele ihr die Tage auf keinen Fall unterm Weihnachtsbaum im Kreise eurer Familie spielen solltet oder auch, wie ihr schon an Screenshots erkennt, ob ein Spiel euer Weihnachtsgeld wert ist (der Artikel erscheint am Mittwoch).

Bis dahin wünschen wir viel Spaß und einen ganzen Berg an Geschenken!

Euer spieletipps-Team