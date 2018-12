Dark Souls 3: Diese Gegner haben es nicht in das fertige Spiel geschafft

Sagt euch der Name Lance McDonald etwas? Der YouTuber ist bei den Fans der Soulsborne-Spiele für die Entdeckung und Aufbereitung von Inhalten, die es nicht in fertige Spiele geschafft haben, bekannt. Besonders häufig ist er dabei in Bloodborne fündig geworden. Aber auch in Dark Souls 3 hat er jetzt wieder etwas entdeckt.

Dark Souls 3 - So sieht einer der Bosse im fertigen Spiel aus:

Im neuen Video zu sehen sind zwei Bosse in ihren Alpha-Stadien und mehrere Gegner, die es überhaupt nicht in das fertige Spiel geschafft haben. Aber nicht nur das, auch Gebiete und Musik unterscheiden sich teilweise stark von dem, was ihr im fertigen Spiel sehen könnt.

Allgemein loht es sich einen Blick auf McDonalds YouTube-Kanal zu werfen. Dort findet ihr ähnliche Videos zu Dark Souls 3, Dark Souls Remastered und Bloodborne, aber auch zu anderen Spielen, wie beispielsweise Nier Automata.

Was sagt ihr zu den entfernten Inhalten und das Lance diese ausgräbt? Findet ihr es cool zu sehen, was sich in den Untiefen des Spielcodes verbirgt oder sollte man die Sache eurer Meinung nach eher ruhen lassen, da die Entwickler sie schließlich bewusst aus dem fertigen Spiel gestrichen haben? Verratet uns eure Meinung in den Kommentaren!