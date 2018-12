Liebe Leserinnen und Leser, liebe spieletipps-Community,

das war’s also mit 2018! Und auch wenn das wieder ein extrem spannendes Gaming-Jahr war, wollen wir uns gar nicht mehr lange mit dem Blick Zurück aufhalten. Schließlich haben wir uns schon in den vergangenen Tagen ausführlich mit den besten Spielen, unseren größten Enttäuschungen und Überraschungen, ja selbst mit den hässlichsten Games 2018 auseinandergesetzt. Obendrauf gab es am Freitag eine ganze spieletalks-Folge, in der wir die unterschiedlichen Themen des vergangenen Jahres nochmals Revue passieren lassen.

Viel lieber wollen wir euch ein frohes und gesundes Neues Jahr wünschen!

Liebes 2019, bitte beschere uns neben feinen Spieleperlen (Resident Evil 2 Remake, Kingdom Hearts 3, Anthem oder Metro Exodus sind ja schon heiße Anwärter) mehr so tolle Überraschungen wie die beachtliche Förderung von Games in Deutschland und den vernünftigen Umgang mit der Darstellung von Hakenkreuzen in Videospielen. Auch mit der Diversität in Games darfst du gerne so weitermachen, wie es mit Kassandra in Assassin’s Creed - Odyssey oder den Soldatinnen in Battlefield 5 vorgemacht wurde.

Bleiben lassen darfst du gerne so Aufreger wie das unrühmliche Ende von Telltale Games, die immer wieder ausbeuterischen Zustände bei der Entstehung von Spielen oder die dumme Diskussion um die Witcher-Serie.

Wir geloben ebenfalls Besserung: Wir werden in Zukunft weniger News über Fortnite bringen! Aber Spaß beiseite: Wir haben uns viel vorgenommen und werden spieletipps 2019 ordentlich umkrempeln und damit noch wesentlich besser machen - zusammen mit euch. Bleibt gespannt, da geht einiges! Sobald wir mehr verraten dürfen, seid ihr die ersten, die es erfahren.

Bis dahin: Bleibt uns gewogen und habt einen wundertastischen Start ins Jahr 2019!

Markus und das gesamte spieletipps-Team

PS: Oh Mist, jetzt ist das ja doch irgendwie wieder ein Rückblick geworden. Wie konnte das passieren!?

PPS: Ja, ja! Wir werden tatsächlich auch weniger Fortnite-News bringen, versprochen!