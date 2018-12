The Last of Us 2 lässt noch ein bisschen auf sich warten. Vermutlich bekommen wir erst im nächsten Jahr große neue Infos zum nächsten Spiel von Naughty Dog. Damit ihr aber zu Weihnachten etwas geschenkt bekommt und vor dem heimischen Bildschirm nicht frieren müsst, gibt es jetzt ein kostenloses PS4-Theme im EU-PSN. Damit wird euch garantiert warm, aber vermutlich auch ein wenig mulmig.

Denn das Theme zu The Last of Us 2 stammt aus dem ersten Trailer des Spiels, in dem die Entwickler gezeigt haben, dass sie immer noch eine düstere Stimmung im Handumdrehen erzeugen können. Natürlich wird das PS4-Theme hier nicht explizit, sondern zeigt nur das brennende Auto aus dem Trailer zu The Last of Us 2.

Viel mehr passiert nicht, aber einem geschenkten Gaul nimmt man auch Sprichwortklopferei nicht übel, oder so ähnlich. Laut aktueller Spekulationen im Netz könnte The Last of Us 2 übrigens früher vor der Tür stehen, als wir aktuell denken. Denn ein Händler hat bereits einen Termin für März 2019 gesetzt, der nicht gerade den Platzhaltern entspricht. Sollte sich das bewahrheiten, müsste Naughty Dog ja bald eine Ankündigung vornehmen.