Vor kurzem haben wir euch davon berichtet, dass sich Rapper Soulja Boy auf den Konsolenmarkt geworfen hat. Allerdings bietet eher dubiose Geräte auf seiner eigenen Website an, die wohl raubkopierte Spiele beinhalten. Zumindest wirbt er mit diversen vorinstallierten Games von "Partnern" wie Ubisoft, Nintendo oder 505 Games. Damit könnte schon bald Schluss sein. Denn jetzt gibt es erste Gerüchte, dass die Anwälte vor Soulja Boys Tür stehen.

Da zocken wir doch lieber echte Nintendo-Games.

Wie die Seite MTO News berichtet, soll Nintendo bereits ein Schreiben an den Rapper verfasst haben, in dem ihm eine Klage angedroht wird. Er würde sich geistigem Eigentum des Unternehmens bedienen und im Grunde raubkopierte Spiele verkaufen. Damit verstößt er gegen den "Trademark Counterfeiting Act", was an sich schon kein Kavaliersdelikt mehr ist. Denn beim ersten Vergehen könnte es direkt bis zu zehn Jahre Haft für den Rapper hageln.

Sollte es zu mehr Vergehen kommen, sind sogar bis zu 20 Jahre hinter schwedischen Gardinen möglich. Bislang haben sich weder Nintendo noch Soulja Boy zu der bevorstehenden Rechtsstreitigkeit geäußert. Sollte es wirklich so ein Schreiben gegeben haben, dürfte das aber nur noch eine Frage der Zeit sein. Bislang verfolgt Soulja Boy seine Konsolen- und eSport-Träume wohl weiterhin.