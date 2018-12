Wer aktuell in Battlefield 5 Skins für Waffen und Soldaten kaufen möchte, muss zocken, um an die Ingame-Währung zu kommen. DICE und EA haben aber bereits vor dem Launch verlauten lassen, dass eine Echtgeld-Währung in der Zukunft im Spiel implementiert wird. Einen ersten Hinweis auf einen Termin hat nun ein findiger Reddit-User entdeckt. Sollte sich dieser bewahrheiten, dauert es gar nicht mehr lang.

Wir im Kugelhagel von Battlefield 5.

Denn auf einer englischsprachigen Amazon-Seite werden bereits käufliche Battlefield-Points angeboten. Laut der Produktbeschreibung wird der Gegenstand am 18. Januar 2019 freigeschaltet. Das könnte dann auch der Tag sein, an dem die Ingame-Käufe in Battlefield 5 mit Echtgeld getätigt werden können. Bislang haben weder DICE noch EA das Gerücht bestätigt. Wir müssen uns also noch gedulden.

Sicher ist allerdings, dass es bei kosmetischen Items bleiben wird, die sich mit Echtgeld kaufen lassen. Battlefield 5 soll ja nicht dieselben Fehler wiederholen, die schon Star Wars Battlefront 2 gemacht hat. Werdet ihr euch Skins in Battlefield 5 kaufen oder sammelt ihr lieber die Ingame-Währung durch eure Spielzeit?