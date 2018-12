Erst Anfang Dezember wurde Sonys PlayStation Classic veröffentlicht, doch bereits jetzt sinkt der Preis der kleinen Retrokiste um fast die Hälfte - zumindest in den USA. Doch auch bei uns ist das Gerät nun günstiger zu haben.

Diese Spiele haben es in Sonys "PlayStation Classic"-Auswahl geschafft:

Die PlayStation Classic kam von Anfang an nicht gut bei den Sony-Jüngern an. Vor allem die Auswahl der 20 auf der Konsole vorinstallierten Spiele wurde im Vorfeld der Veröffentlichung stark kritisiert. Offensichtlich schlug sich die Kritik auch in den Verkaufszahlen der Retrokonsole nieder. Wie aus einem Bericht von polygon.com hervorgeht ist die PlayStation Classic mittlerweile bei Amazon, GameStop, BestBuy, Walmart, Target und B&H Photo um 40 Prozent reduziert und kostet damit nur noch 59,99 US-Dollar - und das gerade einmal 23 Tage nach Markteinführung.

In Deutschland fällt der Rabatt allerdings nicht ganz so großzügig aus: Hier bekommt ihr die Konsole bei Amazon für derzeit 79,00 Euro. Ob sich die Verkaufszahlen dadurch erhöhen, bleibt abzuwarten.

