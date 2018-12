Fallout 76: Das müssen Spieler tun, wenn sie gebannt wurden

Spieler, die aufgrund der Nutzung von Drittanbieter-Software, wie Mod-Tools oder Cheat-Programmen, vom Online-Rollenspiel Fallout 76 gebannt wurden, müssen nicht zwingend mit einer lebenslangen Account-Sperre rechnen. Stattdessen gibt Bethesda den Beschuldigten die kuriose Chance durch das Schreiben eines Aufsatzes ihr Konto wieder zu entsperren.

Was in Fallout 76 geschah, bevor die Bombem fielen, erfahrt ihr im Trailer:

Bethesda gestattet die Nutzung von Drittanbieter-Anwendungen in Fallout 76 nicht und sperrt entsprechende Accounts. Dabei scheint es laut einigen Nutzern von Resetera keinen Unterschied zu machen, ob es sich tatsächlich um Programme handelt, die die Anwendung von Cheats ermöglichen oder um simple Grafik-Mods wie ReShade.

Wie der Nutzer SwizzlyBubbles auf Reddit mitteilt, erhalten betroffene Spieler folgende E-Mail vom Support:

"Dieser Account hat aufgrund von Betrug gegen den Verhaltenskodex und die Nutzerbedingungen verstoßen. Es wurde festgestellt, dass das Konto die Anwendung eines Drittanbieters ausführt, was einen unfairen Vorteil im Spiel bietet, während Sie bei Fallout 76 angemeldet sind. Wenn Sie gegen die Schließung des Accounts Einspruch erheben möchten, würden wir einen Aufsatz über 'Warum die Nutzung von Cheat-Software von Drittanbietern für eine Online-Game-Community von Nachteil ist' akzeptieren, den unser Management-Team überprüft".

Damit ist es den Spielern möglich, die Account-Sperre durch die Abgabe eines Aufsatzes wieder aufzuheben, vorausgesetzt sie zeigen ausreichende Einsicht über ihr Fehlverhalten. Eine recht unkonventionelle Möglichkeit, um einem permanenten Bann zu entgehen. Während dieses Angebot einige Resetera-Nutzer sauer aufstoßen lässt, feiern andere Bethesda für die Bereitwilligkeit den Spielern eine zweite Chance zu geben.

Was haltet ihr von der Möglichkeit einen Aufsatz zu verfassen, um wieder am Spielgeschehen teilnehmen zu können? Würdet ihr die Chance ergreifen, um wieder Fallout 76 spielen zu können? Teilt uns eure Meinung gerne in den Kommentaren mit!