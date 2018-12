Jack Black, seines Zeichens Sänger, Schauspieler und Komiker, wird euch demnächst mit seinen Gaming-Erfahrungen beglücken. Der US-Amerikaner kündigte auf YouTube seinen neuen Channel mit den Worten an, dass dieser größer als PewDiePies und Ninjas Kanal ist.

Wir haben in spieletalks Folge 4 über PewDiePie diskutiert:

Ob Gullivers Reisen, Jumanji oder Schwer verliebt, der 1,68 m große Mann Jack Black hat bereits in einigen Filmen mitgewirkt. Zudem ist er Sänger und öfters in Shows zu sehen. Nun startet Jack Black auch einen neuen YouTube-Kanal. In einem 28-sekündigen Video sitzt er in seinem Gaming-Stuhl und kündigt seinen Channel Jablinski Games an. Dabei versetzt er einen Seitenhieb auf den größten YouTuber PewDiePie bzw. den Twitch-Star Ninja:

Quelle: Jablinski Games, YouTube

In den Kommentaren äußerte Black, dass das Video von seinem Sohn gedreht wurde. Der Kanal soll sich um Gaming, Essen und Leben drehen. Was genau euch erwarten wird, steht bislang noch nicht fest, jedoch wurde am Ende des Videos eingeblendet, dass anscheinend jeden Freitag ein neues Video erscheinen soll.

Bislang hat sein kurzer Teaser schon über 2 Millionen Aufrufe und der Kanal bereits über 500.000 Abonnenten. Werdet ihr dem bärtigen Mann eine Chance geben und glaubt ihr, dass sich die großen Kanäle nun fürchten müssen? Schreibt uns eure Ansicht zu Jack Blacks neuem Kanal in die Kommentare!