Strategiefans aufgepasst: Auch nach Weihnachten winken noch große Rabattaktionen in der Videospiellandschaft. Derzeit sind die beliebten Strategieklassiker Age of Empires II in einer HD-Neuauflage und diverse "Total War"-Ableger mit jeweils einigen Erweiterungen auf Steam stark reduziert.

So sieht die HD-Neuauflage des beliebten Age of Empires II aus:

Das Grundspiel Age of Empires II HD bekommt ihr aktuell für 3,99 Euro. Wem das nicht reicht, dem steht wahlweise das Age of Empires Legacy Bundle (15,29 Euro) mit fünf Erweiterungen, beziehungsweise ein weiteres Bundle mit vier Erweiterungen zur Auswahl. Habt ihr euren "Wintervorrat" an Spielen bereits ausgeschönpft, steht euch außerdem die Microsoft RTS Collection mit den kompletten "Age of Empires II"-Inhalten sowie Age of Mythology EX - Tale of the Dragon und Halo Wars - Definitive Edition aufwartet.

Auch Anhänger der "Total War"-Serie gehen nicht leer aus. Fans der Spiele werden hier unter anderem mit Total War - Attila (9,99 Euro), Total War - Napoleon – Definitive Edition (6,24 Euro), Rome - Total War - Collection (2,71 Euro), Total War - Warhammer (14,99 Euro) fündig. Daneben finden sich auch noch einige andere Ableger der Reihe sowie Expansion-Packs, welche derzeit um mindestens 50% reduziert sind.

Werdet ihr bei dem aktuellen Strategierabatt zuschlagen? Oder besitzt ihr die entsprechenden Spiele bereits? Welches der aktuell reduzierten Spiele könnt ihr besonders empfehlen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!