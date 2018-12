Wieder einmal sorgt der bekannte Streamer Ninja für viel Wirbel. Das Streamningportal Twitch lässt offenbar Werbebanner für dessen Neujahrsstream bei den Nutzern der Plattform anzeigen - und zwar während diese anderen Streamern beim Zocken zuschauen.

Ninja polarisiert häufig mit seiner Art innerhalb der Videospiel-Community. Nun macht sich der Streamer allerdings auch bei seinen Kollegen unbeliebt. Der Streamer BikeMan äußerte via Twitter sein Unverständnis und seine Kritik gegenüber Ninjas Werbung für dessen Stream, welche auch während Livestreams anderer Spieler angezeigt wird und befürchtet durch diese Aktion einen "Interessenskonflikt" zwischen den Streamern.

I will register my opinion on Twitch advertising Ninja's New years Eve stream on other broadcaster's ad rolls, and likely my own channel. I don't like that. It is a direct conflict of interest and I am not a fan of it. This should be a given, and just common sense. @Twitch