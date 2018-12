Der Epic Games Store wird bereits seit längerer Zeit als starker Konkurrent für Steam gehandelt. Jedoch müssen die Betreiber des Shops harsche Kritik einstecken. Der Betreiber Tim Sweeney äußerte sich nun genauer zum Epic Games Store und geht auf das Problem der vielen Launcher sowie fehlenden Nutzer-Reviews ein.

Keine Reviews, kein Rankesystem, keine Foren. Das sind nur drei Stichpunkte, die an dem im Dezember veröffentlichten Epic Games Store stark bemängelt werden. Der Betreiber Tim Sweeney nutzt die sozialen Netzwerke, um auf Kritiken einzugehen und dabei Probleme zu erläutern.

Auf die Vorwürfe des Users JGMII reagiert Sweeney auf Twitter. Der User schreibt, dass Entwickler klar den Shop-Nutzern bevorzugt werden und kritisiert die bereits oben genannten Punkte.

We’re working on a review system for the Epic Games store based on the existing one in the Unreal Engine marketplace. It will be opt-in by developers. We think this is best because review bombing and other gaming-the-system is a real problem.