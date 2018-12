Obwohl Weihnachten vorüber ist, gibt es ein letztes Mal für 2018 ein Geschenk von GOG. Noch bis zum morgigen Sonntag könnt ihr euch auf der Distributionsplattform die PC-Version von Soma kostenlos sichern.

In Soma erwartet euch ein gruseliges und mysteriöses Abenteuer:

Soma ist das jüngste Spiel der Entwickler von Amnesia - The Dark Descent und führt euch an Bord einer merkwürdigen Unterwasser-Forschungsstation. Dort läuft, wer hätte es gedacht, natürlich nicht alles nach Plan. Aus irgendeinem Grund haben die Maschinen vor Ort ein eigenes Bewusstsein entwickelt und eure Aufgabe ist es unter anderem herauszufinden, was eigentlich genau passiert ist.

Auf dem PC könnt ihr das kostenlos erleben, sofern ihr bis zum Sonntag, dem 30. Dezember, um 12:00 Uhr bei GOG zuschlagt. Für die Gratis-Version benötigt ihr lediglich ein aktives GOG-Konto. Anschließend könnt ihr euch das Horror-Spiel auf der Startseite direkt eurem Account gutschreiben lassen:

Im Test "Soma: Horror und Gedankenfutter" von 2015 wusste das Adventure trotz ein paar kleiner Schwächen durchweg zu überzeugen.

Seid ihr noch in Gruselstimmung für das Jahr 2018 oder bereitet ihr euer Nervenkostüm bereits für die kommenden zwölf Monate vor? Verratet uns doch euer Horror-Highlight des vergangenen Jahres in den Kommentaren!