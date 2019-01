Pokémon: Film "Du bist dran" ab sofort bei Netflix

Wer das Jahr 2019 mit einem Pokémon-Film beginnen möchte und zufälligerweise auch Netflix-Abonnent ist, darf sich freuen wie ein Schnitzel. Ab sofort ist beim Streaming-Dienst Pokémon - Du bist dran verfügbar.

Langer Trailer zu Pokémon - Der Film: Du bist dran!

Der Film erschien 2017 in einigen ausgewählten Kinos in Deutschland und hat durchaus für Aufsehen unter Fans gesorgt. Wer ihn damals verpasst hat, kann ihn fortan via Netflix nachholen. Pokémon - Du bist dran ist im normalen Abo-Preis enthalten und unter anderem in den Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Russisch und Türkisch verfügbar.

Worum geht es? Pokémon - Du bist dran ist eine Art Neuauflage des Animes. Es geht also erneut nach Alabastia, wo sich der noch junge Ash mehr oder weniger freiwillig für das Pokémon Pikachu entscheidet. Nur ein Problem gibt es hierbei: Das Elektro-Pokémon will partout nicht in seinen Pokéball und leistet ständig Widerstand.

Unklar ist derweil noch, wie lange der Pokémon-Film bei Netflix zur Verfügung stehen wird. Interessierte sollten sich demnach ein wenig beeilen.

Habt ihr den Film schon gesehen oder ist es für euch das erste Mal? Und mal ganz unter uns: Welcher Pokémon-Film war bislang euer absoluter Favorit? Verratet uns doch eure Meinung in den Kommentaren!