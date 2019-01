Jack Black: Noch kein Gaming-Video, aber schon über 2 Millionen Abonnenten

Er möchte größer als PewDiePie werden und befindet sich bereits auf einem guten Weg. Die Rede ist natürlich von Jack Blacks neuem YouTube- und Gaming-Kanal Jablinski Games, den der US-Schauspieler kurz vor Weihnachten gegründet hat. Mittlerweile hat er schon über 2,4 Millionen Abonnenten.

Ein oft genannter Vorschlag: Jack Black könne doch mal Brütal Legend spielen

Das Besondere an dieser Zahl? Bislang hat Jack Black noch gar kein richtiges Video auf seinem Kanal veröffentlicht. Lediglich eine kleine Eröffnungsrede und ein Danke-Beitrag sind dort verfügbar. Ansonsten herrscht noch gähnende Leere und das Ungewisse, ob es der Schauspieler und Sänger tatsächlich ernst mit seinem Vorhaben meint.

Nichtsdestotrotz sind schon jetzt Millionen von Zuschauern auf das Ergebnis gespannt. Kleine Randnotiz: sollte der Zuwachs an Abonnenten weiterhin so stark bleiben, dann hätte Jack Black sein Ziel, PewDiePie zu überholen, bereits in etwa neun Monaten erreicht. Allzu realistisch ist das aber nicht.

(Quelle: YouTube, Jablinski Games)

Am kommenden Freitag, dem 4. Januar 2019, wird das erste richtige Video von Jablinski Games erwartet. Ob es sich dabei um ein klassisches Let's Play handelt oder um etwas anderes, ist noch völlig unklar.

Habt ihr Jack Black ebenfalls schon abonniert oder glaubt ihr nicht, dass der Schauspieler tatsächlich nun zum Gaming-YouTuber wird? Schreibt uns eure Meinung zu Jack Blacks großem Ziel in die Kommentare!