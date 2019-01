Bei GameStop gibt es derzeit wieder die bereits bekannte 9.99er-Aktion. Wir erklären euch, wie ihr dadurch kommende Neuerscheinungen günstiger bekommt und was ihr dabei beachten müsst.

Nach langer Wartezeit könnt ihr euch auch Kingdom Hearts 3 bei GameStop günstig sichern:

Schon in der Vergangenheit bot GameStop öfter die 9.99er-Aktion an, durch die ihr im Tausch gegen zwei Spiele und einer Zuzahlung von 9,99 Euro ein aktuelles Spiel erwerben könnt. Darüber hinaus könnt ihr auch Controller der aktuellen Konsolengenerationen (PS4, Xbox One, Switch), sowie einige Spiele für die PS3 und Xbox 360 eintauschen. Was genau ihr alles für die Aktion eintauschen könnt, seht ihr in dieser Liste. Lediglich beim Erwerb von Special Editions müsst ihr zuzuüglich der 9,99 Euro noch die Differenz zur Standard-Edition draufzahlen.

Bis zum 17. Januar könnt ihr so zum Beispiel Ace Combat 7 - Skies Unknown für 9,99 Euro bei GameStop erwerben. Noch früher, am 10. Januar, endet nur das Angebot für Tales of Vesperia - Definitive Edition - hier müsst ihr sogar nur ein Spiel abgeben. Alle anderen Spiele, welche Teil der Aktion sind, könnt ihr auf diesem Weg bis zum 21. Januar zum besagten Preis erwerben. Dazu gehören Jump Force, Kingdom Hearts 3, The Devision 2 und einige mehr. Eine vollständige Liste aller Spiele der 9.99er-Aktion findet ihr hier. Die Auswahl der Spiele beschränkt sich allerdings auf Titel, welche erst in den kommenden Wochen erscheinen werden. Falls ihr also neues Futter für eure Konsole sucht, dann habt ihr ab sofort die Möglichkeit aktuelle Spiele günstig bei GameStop vorzubestellen.

