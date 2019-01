Ein ausgedehnter Winterschlaf kommt für Publisher und Entwickler nicht in die Tüte! Nach den Feiertagen steht schließlich schon das Frühjahrsgeschäft vor der Haustür und bereits in der kommenden Woche kämpfen die ersten Spiele um euer Weihnachtsgeld.

Aftercharge | 10. Januar

PC / Xbox One

In Aftercharge treffen drei Roboter auf drei Sicherheitswachmänner und leisten sich einen sehr ungewöhnlichen Kampf. Die mechanischen Kollegen sind unsichtbar und müssen Generatoren sabotieren, während die Verteidiger zwar unbesiegbar sind, aber die Roboter irgendwie aufhalten müssen, was sich dann doch als recht verzwickt herausstellt. Das Ganze findet dabei aus der Ego-Perspektive statt.

Bury Me, My Love | 10. Januar

PC / Switch

Krieg ist in Videospielen oft zentrales Thema, aber nur ganz selten rückt die Zivilbevölkerung in den Mittelpunkt. Bei Bury Me, My Love ist das anders. Das Spiel des Entwicklers The Pixel Hunt erzählt die Geschichte einer syrischen Frau, die vor dem Bürgerkrieg flüchtet. Über ein Smartphone steht sie in Kontakt mit ihrem Mann, der ihr mit aller Macht versucht zu helfen und in regelmäßigen Abständen bestimmte Entscheidungen treffen muss.

New Super Mario Bros. U Deluxe | 11. Januar

Switch

Von der Wii U auf die Nintendo Switch: Auch Mario und Luigi gönnen sich eine Neuauflage und hüpfen erneut in New Super Mario Bros. U Deluxe über den Bildschirm. In der Deluxe-Edition ist direkt die Erweiterung New Super Luigi U enthalten. Hinzu kommen mit Mopsie und Toadette zwei neue Charaktere, wovon letztere sich unter anderem in Peachette verwandeln kann.

Tales of Vesperia Definitive Edition | 11. Januar

PC / PS4 / Xbox One / Switch

Als einer der besten Vertreter der "Tales of"-Reihe erhält Tales of Vesperia passend zum zehnjährigen Jubiläum eine Neuauflage. Neben einer hochskalierten Grafik enthält die sogenannte Definitive Edition des JRPGs außerdem Inhalte, die es zuvor nur für die PS3-Version in Japan gegeben hat, darunter neue Charaktere und Events. Erstmals erscheint Tales of Vesperia außerdem für PC und Nintendo Switch.

Unterm Strich stellen die Neuerscheinungen dieser Woche einen durchaus soliden Start in das Videospieljahr 2019 dar, oder etwa nicht? Verratet uns doch in den Kommentaren, was euer Geldbeutel zu der bevorstehenden Woche sagt!