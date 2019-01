Dusk: Dieses Spiel kommt mit Seife, die nach Speck riecht

Entwickler David Szymanski und Publisher New Blood Interactive haben noch eine Menge mit der Retro-Perle Dusk vor. Der Shooter soll künftig nicht nur für Konsolen erscheinen, auch eine Collector's Edition ist geplant, die allem Anschein nach ein nach Speck riechendes Stück Seife beinhalten wird - richtig gelesen.

Das erwartet euch in Dusk:

Dusk erinnert gameplaytechnisch vor allem an Shooter-Klassiker der 90er Jahre, wie Quake oder Doom. Ein Konzept, dass nicht nur tausende Spieler, sondern auch Kritiker erfolgreich von sich überzeugen konnte. Kein Wunder also, dass New Blood Interactive noch eine Menge mit der Retro-Perle vorhat.

Wie der Produzent Dave Oshry auf Steam mitteilt, soll Dusk künftig nicht nur für Mac- und Linux-Systeme erscheinen, auch an einer DRM-freien Version werde gearbeitet. Konsolenspieler dürfen ebenfalls eine Portierung erwarten, jedoch ist vorerst noch unklar, auf welchen Konsolen der Shooter letztendlich erscheinen soll.

Abseits davon dürfen sich Fans auf eine "Big Box Physical Collector's Edition" freuen, die unter Umständen einen äußerst seltsamen Gegenstand beinhalten dürfte. Die Rede ist von einem nach Speck riechenden Stück Seife. Ob euch dieser Geruch an den Händen nach einem gründlichen Waschvorgang zusagt, muss jeder für sich selbst entscheiden.

Diejenigen, die das Spiel bereits ihr Eigen nennen, werden sich hingegen über Content-Nachschub freuen. Mit einem "Team Deathmatch"- und einem "Capture the Flag"-Modus werdet ihr künftig spannende Multiplayer-Gefechte austragen können. Solisten bekommen mit dem "New Game Plus"-Modus bald allen Grund, erneut in das Spiel einzutauchen und Koop-Freunde dürfen sich in Zukunft gemeinsam ans Werk machen.

Dusk wurde am 10. Dezember 2018 auf Steam veröffentlicht und soll künftig auf Konsolen portiert und mit neuen Inhalten ausgestattet werden. Was haltet ihr von der "Big Box Physical Collector's Edition" und der Idee einer nach Speck duftenden Seife? Werdet ihr euch den Kauf überlegen? Teilt uns eure Meinung gerne in den Kommentaren mit!