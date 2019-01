Nach den gehackten Druckern, die plötzlich Nachrichten empfingen, welche dazu aufforderten den YouTuber PewDiePie zu abonnieren, folgen nun offenbar gehackte Chromcasts, die zufällig Videos des bekannten Let's Players abspielen. Doch wie konnte es dazu kommen? Und wie lässt sich das unterbinden?

Unter dem Hashtag #chromecasthack klagten einige Nutzer via Twitter darüber, dass ihr Chromecast-Stick gehackt worden sei. Offenbar hat sich der Übeltäter eine Lücke bei Routern mit aktiviertem UPnP (Universal Plug and Play) zu nutze gemacht, welche ihm erlaubte, Chromcasts-Sticks aus der Ferne mit einem Video von PewDiePie anzusteuern und dies auf den Bildschirmen der Betroffenen abspielen zu lassen. Den Opfern dieses Hacker-Angriffs ist zu raten, UPnP in ihrem Router übergangsweise zu deaktivieren, um nicht weiter ungewollt mit PewDiePie-Content "versorgt" zu werden.

Eventuell hat sich nach der "Drucker-Affäre" wieder ein PewDiePie-Fan gefunden, welcher um jeden Preis sein Idol an der Spitze der meistabonnierten YouTuber halten will. Der erste Platz wird PewDiePie aktuell nämlich von dem indischen Kanal T-Series streitig gemacht. Ob und wie lange der Let's Player seine Spitzenposition noch halten kann, bleibt abzuwarten.

Was haltet ihr von dem ganzen Vorfall - witzig und harmlos oder ein ziemlich übler Angriff? Seid ihr eventuell selbst betroffen?